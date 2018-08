Dertien Kempense molenaars laten zondag wieken draaien 23 augustus 2018

02u37 0 Herentals Meer dan twintig molens verspreid over de provincie Antwerpen zetten komende zondag, Molendag, de deuren open voor het publiek. In de Kempen zijn er dertien te bewonderen. Dé blikvanger staat in Lille: de zogeheten rosmolen wordt aangedreven door een paard.

Zondag gooien de meeste molens in onze regio de deuren open en laten ze de wieken draaien. "De molenaar geeft dan ook toelichting," klinkt het bij de vzw Levende Molens.





"Elke molen is anders. In onze provincie heb je langs de waterlopen zoals de Nethe prachtige watermolens. In het noorden vind je veel bovenkruiers en in het zuiden standaardmolens, wat beide windmolens zijn. We hebben zelfs een rosmolen, die niet door wind of water wordt aangedreven maar door een paard. Die vind je in Lille. In sommige molens wordt graan gemalen, in andere is het eindproduct olie."





Van 10 tot 17 uur

De deelnemende molens zijn zondag gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Op verscheidene plaatsen is naast het bezichtigen van de molen ook iets extra te beleven. Zo leer je in Geel-Ten Aard alles over het proces van graan tot brood. Aan de Straalmolen in de Watermolenweg in Balen kan je gemalen graan en andere molenproducten kopen. In de Keikenstraat in Ezaart (Mol) kan je kennis maken met de stenen grondzeiler. "De molen werd in 1960 beschermd als monument, maar begon nadien te verkrotten. Een aantal dorpsgenoten startten de vzw Vrienden van de Ezaartse Molen. Dankzij hun inspanningen kon de molen in 1984 gerestaureerd worden. Sindsdien is de molen maalvaardig", zegt Mols schepen Paul Vanhoof. (JVN)