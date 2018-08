Derde zomerbeurs op Grote Markt 10 augustus 2018

02u30 0

In de Lakenhal en het tentendorp, opgebouwd op de Grote Markt van Herentals, heeft op zondag 12 augustus de derde editie plaats van de zomerbeurs voor verzamelaars. Zowat zestig standhouders zijn er aanwezig met een verzameling van onder meer postzegels, postkaarten, bierkaartjes, capsules, penningen en medailles. In de Lakenhal is er een tentoonstelling met de speciale 2 euro herdenkingsmunten van alle Euopese landen. De beurs is geopend van 8 uur tot 14 uur en is gratis toegankelijk. (TJH)