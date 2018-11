Decemberactie in Herentals is er weer Kristof Baelus

28 november 2018

12u58 0 Herentals Voor het zesde jaar op rij organiseren Stad Herentals en HelemaalHerentals de decemberactie waarbij een Kia Picanto te winnen is.

De auto is een Kia Picanto die wordt geschonken door garage Peeters. Er zijn ook vier troostprijzen te winnen waaronder drie kinder oopautootjes en een Octopus carwashpas. De klanten moeten vijf stempels van vijf verschillende deelnemende zaken verzamelen. De deelnameformulieren worden gecontroleerd en worden als ongeldig beschouwd wanneer er vermoeden is van fraude.

De wedstrijd loopt van 1 december 2018 tot 31 december 2018. De formulieren kunnen gedeponeerd worden in de urne, in de postbus van ‘t Schaliken of in de postbus van de dorpshuizen in Morkhoven en Noorderwijk.