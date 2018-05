De Vesten heeft z'n eigen Belgisch kampioen 04 mei 2018

Leerlingen en leerkrachten van GO! Campus De Vesten secundair onderwijs in Herentals hebben gisteren Belgisch kampioen Vince Van De Poel verrast op school. De leerling van 5 Humane Wetenschappen op Campus de Vesten werd met open armen ontvangen nadat hij op 22 april Belgisch kampioen duatlon werd bij de jeugd A. "We verrasten Vince met een stuk taart en een foto, in het bijzijn van familie, ploegleden, medeleerlingen en leerkrachten", luidt het bij de school. De talentvolle sporter van het Zamaro-Willier team was enorm verrast om deze heuglijke gebeurtenis. (MVBO)