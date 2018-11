De Molekens protesteert tegen aanvraag ontbossing Kristof Baelus

28 november 2018

20u22 0 Herentals Momenteel is er een aanvraag ingediend voor het ontbossen van 26 hectare bos en dit om de bouw van meer dan 200 woongelegenheden mogelijk te maken. Het bos situeert zich tussen het Albertkanaal, school Ibis, Duifhuizen en Acacialaan. De bewoners van de wijk De Molekens vinden dit niet kunnen en protesteren met het indienen van een bezwaarschrift.

Onlangs kregen alle buurtbewoners een brief in de bus waarin de voorlopige situatie beschreven stond. Ook werd er een oproep gedaan om een bezwaarschrift te tekenen. “Momenteel is er een plan om een zeer groot stuk bos te kappen voor de bouw van 200 woongelegenheden. Dit zou nodig zijn voor het bodemonderzoek, maar hiervoor moet niet het gehele bos gekapt worden. Men wil er van profiteren aangezien de wet het binnenkort moeilijker zal maken om grotere gebieden in één keer te kappen. Wij kunnen hier helemaal niet mee akkoord gaan en dienen daarom een bezwaarschrift in”, zegt Hans Van den Eynden.

Straatnamen

In hun bezwaarschrift maken de bewoners sterk duidelijk waarom het voor hen niet kan dat er een dergelijk groot stuk bos gekapt zal worden. Zo zijn alle straten in De Molekens genoemd naar bomen. De bewoners vinden het cynisch dat er nog maar gedacht kan worden aan de kap van alle bomen bij een verdere uitbouw van De Molekens. “Deze stelling is meer dan een fait divers, ze illustreert hoezeer de door de aanvrager voorgestelde aanpak strijdig is met het karakter van de wijk”, klinkt het.

“Het uitzicht van De Molekens wordt net bepaald door de aanwezigheid van bomen en tuinen. Door de kap zal er een wijk in een andere wijk ontstaan. De huidige wijk bevat slechts 410 woningen, ineens zouden hier 200 woongelegenheden bijkomen op een oppervlakte die vele malen kleiner is.” In functie van mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid vinden de buurtbewoners dit helemaal geen vanzelfsprekende zaak.

“Hoe is het mogelijk dat de ontbossing volgens de aanvrager nodig is voor een bouwvergunning die nog niet is toegekend? Zolang er geen bouwvergunning is en er geweten is welke bomen er al dan niet gekapt mogen worden is er helemaal geen reden voor een totale ontbossing”, zeggen de bewoners van De Molekens. Het bos heeft een belangrijke functie als biodiversiteit en momenteel gebruiken de bewoners van de wijk het voor recreatieve doeleinden.

“Er is inderdaad een aanvraag lopende. Momenteel loopt het onderzoek betreffende deze aanvraag en heeft iedereen het recht om bezwaarschriften in te dienen. Deze bezwaarschriften zullen dan ook zoals het hoort op een correcte manier behandeld worden”, zegt burgemeester Jan Bertels.

Op zondag 2 december kan tussen 11 uur en 12 uur het bezwaarschrift nog ondertekend worden in De Boekerij, Berkenlaan 19.