De Lijn voert stiptheidshaltes in 28 juni 2018

02u34 0 Herentals Vervoersmaatschappij De Lijn gaat op 49 lijnen in de regio 'stiptheidshaltes' invoeren. De bedoeling is daarmee de bussen meer op schema te laten rijden en dus een hogere stiptheid aan te kunnen bieden aan de reizigers. De wijzigingen gelden voor zowat heel de Noord- en Zuiderkempen.

"We zijn met het systeem gestart in het noorden van de provincie en op het stadsnet in Antwerpen en de resultaten waren bevredigend", zegt woordvoerder Tom Van Der Vreken van De Lijn. "Een stiptheidshalte is een gewone bushalte, maar met zowel een aankomsttijd als een vertrektijd. Dat betekent dat we altijd een buffer hebben van een aantal minuten aan de halte. Bij vlot verkeer zal de bus dus enkele minuten stilstaan aan de halte en daarna weer perfect op schema vertrekken. Wanneer de bus vertraging heeft opgelopen door verkeershinder, wacht de bus niet aan deze halte en worden meteen enkele minuten tijdsverlies opgevangen."





Een buslijn heeft gemiddeld, afhankelijk van de lengte van de lijn, één tot drie stiptheidshaltes op zijn reisweg. De theoretische reisduur van de busrit wordt hierdoor iets langer, wat door files in de praktijk al langer het geval was. "Maar op een stiptere bus moet je als reiziger uiteraard minder lang wachten aan de halte. Hierdoor zal de totale tijd dat je onderweg bent van thuis tot aan je bestemming dalen."