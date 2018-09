De Dorpel start jubileumjaar met gratis brunch 05 september 2018

02u27 0 Herentals Vzw De Dorpel uit Herentals heeft gisteren het nieuwe werkjaar naar jaarlijkse gewoonte op gang geschoten met een gratis brunch. De organisatie viert dit jaar zijn 30ste verjaardag.

Drie jonge vrouwen richtten De Dorpel op in 1988. De vereniging had toen nog geen eigen stek, maar kreeg locaties ter beschikking van sympathisanten. Uiteindelijk belandde de vzw in de St. Waldetrudisstraat. Wat begon als een lees- en schrijfgroep groeide al snel uit tot een ontmoetingsplaats. "Het aantal bezoekers groeide, de activiteiten ook. Het hoekhuis werd vlug te klein. Dank zij de gulle sponsoring van Lions- en Rotaryclub konden we twee kleine aanpalende huisjes huren in de Spekmolenstraat. Die vervallen huisjes werden al vlug omgetoverd tot een mooi tweedehandswinkeltje. De inwoners van Herentals overladen ons tot op vandaag met goede kleding."





De Dorpel wil de maatschappelijke uitsluiting bestrijden, van mensen die leven in armoede in Herentals en omgeving. "Doorheen die 30 jaren is De Dorpel uitgegroeid tot een organisatie met een groot aanbod aan activiteiten en diensten. We serveren ook goedkope maaltijden, verkopen tweedehandse kledij, en verwijzen mensen door naar de geschikte hulp. Sinds 2016 zijn we een inloopcentrum en bieden we extra dienstverlening aan zoals een droogkast en wasmachine, of de mogelijkheid om te douchen." (JVN)