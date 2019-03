De Dorpel organiseert Quiz Jef Tegenbos

16 maart 2019

12u37 0

Ontmoetingshuis De Dorpel, gevestigd in de Boerenkrijglaan in Herentals, organiseert op vrijdag 29 maart voor de zesde keer een quiz met uiteenlopende onderwerpen. De deelnameprijs bedraagt 18 euro per ploeg, die uit maximum zes personen mag bestaan.

De activiteit heeft plaats in de feestzaal van KOSH, campus Collegestraat, en begint om 20 uur. Inschrijven kan via e-mail: dorpelquiz@gmail.com. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging die mensen en gezinnen steunt die het niet gemakkelijk hebben.