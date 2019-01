Davidsfonds organiseert ‘Toast Literair’ Jef Tegenbos

14 januari 2019

De Herentalse afdeling van Davidsfonds, organiseert op zondag 20 januari ‘Toast Literair’. Tijdens een literaire brunch vertelt Daan Esch , auteur van de roman ‘Stem’, over het leven en werk van castraatzangers.

Voor de luchtige noot zorgt Jef Van den Bosch, met een waargebeurde historie in het onvervalst ‘Hertalse dialect’. Op het einde worden de prijzen uitgereikt aan de laureaten van de Junior Journalistenwedstrijd.

‘Toast Literair’ heeft plaats in bistro De Swaen, Belgiëlaan 1 in Herentals en begint om 9.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 27 euro. Houders van de Davidsfonds Cultuurkaart of een vrijetijdspas betalen 22 euro. Info en inschrijven: hubert.vanooteghem@skynet.be. Telefoon: 014/21.65.35.