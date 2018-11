Dandia verschijnt weer aan wateroppervlak Gezonken schip na vijftien dagen uit Albertkanaal gehaald Kristof Baelus

27 november 2018

18u31 0 Herentals De berging van de Dandia, die op 13 november zonk op het Albertkanaal na een frontale aanvaring met een duwbak, is afgerond. Na enkele vertragingen is het schip vandaag weer aan het wateroppervlak verschenen en zal het aan de kade komen te liggen. Vanaf dan zijn het schip en de lading weer eigendom van de schipper.

Enkele dagen na de aanvaring heeft de schipper besloten de berging van het zestig meter lange binnenschip uit handen te geven. De Vlaamse Waterweg is toen op zoek gegaan naar een bergingsfirma die de werken zou uitvoeren. Een firma uit Nederland heeft zich uiteindelijk kandidaat gesteld.

Vertragingen

De bergingswerken hebben wel wat vertraging opgelopen. Zo kon de lading kunstmest niet meer met een kraan uit het schip gehaald worden vanwege de compacte massa, maar moest dit gebeuren met zandpompen. Het heeft echter even geduurd voor deze ter plaatse waren. Daarna verliep het werk wel een stuk sneller dan met een kraan. Het plaatsen van de kussens om het schip te lichten, verliep ook niet vlot, waardoor de berging weer wat vertraging heeft opgelopen. Daardoor is het schip uiteindelijk pas vandaag weer aan het wateroppervlak gekomen.

“De kussens die onder de romp van het schip werden geschoven, werden aan twee pontons naast het schip bevestigd. Door de pontons met water te vullen, kwamen deze schuin in het water te liggen. Nadien werden de kussens op de pontons aangespannen. Eens alles goed bevestigd was, kon de eigenlijke berging beginnen. Het water in de pontons werd naar buiten gepompt, waardoor deze hoger op het water kwamen te liggen en zo de Dandia mee naar boven hesen”, legt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg uit.

Ook het water in het laadruim werd overgepompt naar een ander schip omdat er nog ammonium (een zuur uit ammoniak, dat vrijkomt uit mest, nvdr) in het water aanwezig was en het dus niet zomaar in het Albertkanaal kon gedumpt worden. Eerder was ook al de lading kunstmest uit het ruim van de Dandia gepompt. De berging moest zorgzaam en met veel precisie gebeuren en duurde daarom al snel enkele uren.

Wanneer het schip volledig boven water is, zullen duikers de romp van het schip inspecteren op scheuren en andere schade. Als alles nog intact is en het schip uit zichzelf kan blijven drijven, zal het wat verderop aan de kade worden gelegd. Vanaf dan is de eigenaar weer aansprakelijk voor zijn schip en voor de lading. “De lading zal vermoedelijk nog verkocht kunnen worden aan een lagere prijs. De kunstmest is dan wel gemengd met water, maar heeft nog altijd een waarde”, weet Stinissen.

Hoe de aanvaring kon gebeuren en wie schuld treft aan het ongeval is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal het nog wel even duren voor de oorzaak duidelijk is.