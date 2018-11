Dandia na bergingswerken op voorlopige ligplaats Kristof Baelus

28 november 2018

15u00 0 Herentals Maandag werden de bergingswerken van de Dandia tegen middernacht stilgelegd nadat de boot drijfklaar gemaakt was.. Dinsdagochtend gingen de werken verder met het verleggen van het schip dat nog aan de linkeroever lag op het Albertkanaal.

Het schip zal vermoedelijk enkele dagen aan de kade van Centerbeton blijven liggen. Vanaf nu is het weer de verantwoordelijkheid van de schipper en de verzekeringsfirma van de schipper om de Dandia om verdere actie te ondernemen. De berging viel ten laste van de van De Vlaamse Waterweg gezien de schipper afstand deed van de bergingswerken. Het schip en de lading is na deze werken weer in handen van de eigenaar.

Anker

Bij de aanvaring is het anker van de Dandia losgekomen en is het op de bodem van het Albertkanaal terecht gekomen. Met duikers is er gezocht naar het anker, wat daarna weer bovengehaald werd. Pas nadat ook het anker uit het Albertkanaal verwijderd is kan de volledige vaargeul weer opengesteld worden voor het scheepvaarverkeer.