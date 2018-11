Cursus in ‘t Peeseeke Jef Tegenbos

27 november 2018

15u25 0

‘t Peeseeke, het openbaar computerlokaal op de Lierseweg 132 in Herentals, organiseert op vrijdag 7 december een cursus. Daarin wordt geleerd hoe via een PowerPoint een kerstkaart kan gemaakt worden. De deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en kan in ‘t Peeseeke zelf of via telefoon: 014/24.66.97. Tijdens de komende weken zijn er eveneens initiatiecursussen. Ook die deelname is gratis. Hiervoor wordt wel een waarborg van 5 euro gevraagd.