Curieus huldigt winnaars gedichtenwedstrijd 23 maart 2018

02u59 0

Curieus, de sociaal-culturele vereniging in Herentals, organiseerde dit schooljaar opnieuw een gedichtenwedstrijd voor leerlingen van de eerste graad. Het thema van dit jaar was 'Wereld'. Uit de tientallen inzendingen werden door de jury, onder leiding van Marc Lievens, een twintigtal winnaars geselecteerd. Zij werden in de Lakenhal ontvangen, waar ze hun prijzen in ontvangst mochten nemen. De huldigingsavond werd afgesloten met een receptie.











(TJH)