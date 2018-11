Critical Mass op vrijdag Jef Tegenbos

26 november 2018

Op vrijdag 30 november is er in Herentals de maandelijkse bijeenkomst van ‘Critical Mass’. Een bijeenkomst van fietsers die een plaats in de publieke ruimte opeisen. De fietstocht van vrijdag staat in het teken van een scholenroute, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid tijdens de fietsroute van thuis naar school. ‘Critical Mass’ wil bovendien de actie die de stad en Route2School hebben opgezet ondersteunen.

De fietstocht vertrekt om 18 uur aan Chapelle Impérial, Wolstraat 27 in Herentals. Iedereen is welkom zich hierbij aan te sluiten.