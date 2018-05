Code oranje voor natuurgebieden 09 mei 2018

Door de droogte van de voorbije dagen is er brandgevaar in de Antwerpse natuurgebieden. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarom code oranje ingesteld. Roken is verboden en kinderen mogen ook niet zonder toezicht spelen in de natuurgebieden. In de Kempen gaat het concreet om de Eksterheide in Beerse, De Merode, Most-Keiheuvel en de Tielenheide.





Code oranje betekent dat het gevaar voor natuurbranden erg hoog is. Dat houdt ook in dat beheerders en brandweer extra waakzaam zijn. Als er een brand uitbreekt, zal de brandweer versterkt uitrukken. Er staat meer materieel en mankracht klaar en de brandtorens worden overdag bemand. (VTT)