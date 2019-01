Circusschool Locorotondo krijgt 11.500 euro voor show voor mindervaliden Kristof Baelus

18 januari 2019

13u05 0 Herentals Circusschool Locorotondo ontvangt een subsidie van 11.500 euro van Vlaams minister van Cultuur, Media, jeugd en Brussel Sven Gatz. Hiermee wil de circusschool een voorstelling voor mensen met een beperking en mindervaliden op poten zetten.

De circusschool wil een eigen show op poten zetten en die op locatie gaan spelen bij mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Ook ouderen die in een rusthuis verblijven krijgen de kans om de show bij te wonen. Hiervoor kreeg de Locorotondo een subsidie van 11.500 euro van minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.

“Op tien jaar tijd telt de circusschool 300 leden, wat behoorlijk veel is. Enkele jonge circusartiesten willen nu een eigen show op poten zetten voor mensen die anders niet of moeilijk in de mogelijkheid zijn om onze show bij te wonen”, zegt coördinator Lien Drent. “Met de show ‘Het rad van Fortuin’ zullen bezoekers zelf ook kunnen deelnemen aan de show”.

Na de show zullen de bezoekers zelf enkele circustechnieken kunnen uitproberen in de vorm van een workshop, onder begeleiding van de lesgevers.

“Door de subsidie kunnen we deze voorstelling gratis aanbieden aan de rusthuizen en instelling”, klinkt het. “Momenteel zijn onze jongeren volop aan het oefenen want ik mei zou de show volledig klaar moeten zijn. Door het gigantische succes zijn al onze voorstellingen reeds uitverkocht.”