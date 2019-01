Circuslessen voor kleuters Jef Tegenbos

08 januari 2019

Circusschool Locorotondo uit Herentals, start op zondag 13 januari met een nieuwe reeks kleutercircus. Kinderen van de eerste en tweede kleuterklas kunnen elke zondagochtend met hun ouders of een andere volwassene komen bewegen. Bedoeling is om via oefeningen het lichaamsbewustzijn, het evenwicht, de oog- en handcoördinatie en vooral het zelfvertrouwen een boost te geven. Meer info is te verkrijgen via: www.locorotondo.be. Op die site kan men inschrijven.