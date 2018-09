Christel Druyts stelt tentoon in Le Paige 06 september 2018

02u38 0

Naar aanleiding van de jaarlijkse herfstdagen van Ter Vesten, die dit jaar aan haar negentiende editie toe zijn, is er de hele maand september een overzichtstentoonstelling. Dit jaar stelt Christel Druyts haar werken tentoon in kasteel Le Paige, gevestigd in de Nederrij.





In deze expositie staat vooral de opwarming van de aarde met al de gevolgen centraal. De expositie heeft plaats van 7 tot 30 september en is gratis toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 uur tot 17 uur. (TJH)