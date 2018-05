Cheque van 1.450 euro voor Sander 12 mei 2018

Daan Optiek in Noorderwijk besliste een jaar geleden dat er voortaan bij elke aankoop van een bril twee euro naar een goede doel zou gaan. Sander Stappers,die de ziekte van Duchenne heeft,mocht de eerste cheque in ontvangst nemen."





Dit is weer een mooie extra ondersteuning voor het Rondou-onderzoeksfonds."





(MVBO)