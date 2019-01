CD&V-voorzitster en boegbeeld Mia Snoeys-Hermans geeft de fakkel door aan haar zoon Kristof Baelus

29 januari 2019

10u12 0 Herentals Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Herentals nam een volle Lakenhal afscheid van voorzitster Mia Snoeys-Hermans (76). Tijdens haar laatste nieuwjaarsreceptie gaf ze de fakkel na zestien jaar door aan haar zoon Jan Snoeys (45).

Boegbeeld Mia Snoeys-Hermans mag trots zijn op haar prestaties. Ze bracht CD&V Herentals van de oppositie naar de meerderheid en zorgde mee voor de eerste vrouwelijke burgemeester van Herentals, Mien Van Olmen. Een emotionele Mia gaf de fakkel door aan haar zoon Jan, waar ze enorm trots op is.

“Het is zeker een emotionele gebeurtenis maar het is goed dat ik nu de fakkel kan doorgeven”, zegt Mia. “Na zestien jaar als voorzitster bouw je ook een vriendschapsband met mensen op en het is jammer dat je ze nadien soms moet kwetsen. Politiek is een werkverlener en geen werkgever, na elke zes jaar kan je werkloos worden. Ik ben wel zeer blij dat we de eerste vrouwelijke Herentalse burgemeester mogen afleveren.”

Zoon Jan Snoeys had zichzelf kandidaat gesteld zonder dat zijn moeder hiervan op de hoogte was. “Ik had mijn kandidatuur nooit gesteld als de fantastische partijleden, onder leiding van het huidige bestuur, de zaadjes al niet hadden geplant”, klonk het.

Snoeys pleit ook voor een open, eerlijke en toegankelijke communicatie. “Burgerparticipatie eindigt niet bij het aanleveren van ideeën maar vraagt ook feedback en actie en inzet van alle participanten”, weet Snoeys.

De nieuwe voorzitter voor de seniorenafdeling is Rita Van den Bulck, Polien Willems kreeg de eer om jongerenvoorzitter te worden van CD&V Herentals.