CD&V-N-VA gaat voor stijlbreuk: “Eerst burger horen, dan pas plannen maken” Nieuwe coalitie heeft plannen voor parkeervrije Grote Markt Wouter Demuynck

14 december 2018

18u38 0 Herentals De nieuwe coalitie van CD&V en N-VA heeft haar bestuursploeg en ambities bekendgemaakt. Yoleen Van Camp (N-VA) wordt eerste schepen en ook gewezen gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) wordt schepen. Burgerparticipatie wordt een speerpunt en ook een parkeervrije Grote Markt staat op het verlanglijstje.

Het was al eerder bekend dat Mien Van Olmen (CD&V) de nieuwe - en eerste vrouwelijke - burgemeester van Herentals zou worden. Naast het algemeen beleid zal zij onder meer ook instaan voor burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling. Eerste schepen wordt federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA), die de bevoegdheden mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, sport en dierenwelzijn krijgt. Dat laatste wordt voor het eerst een expliciete bevoegdheid.

Huidig schepen Jan Michielsen (CD&V) zal verantwoordelijk zijn voor cultuur, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale samenwerking en jumelages. Hij wordt daarmee de opvolger van Ingrid Ryken, die na twaalf jaar uit het schepencollege treedt. Michielsen zal na vier jaar als schepen de fakkel doorgeven aan partijgenoot Bart Michiels, die tevens zes jaar voorzitter van de gemeenteraad wordt.

Pascal Van Nueten (N-VA) zal zich ontfermen over ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, groen en kerkhoven terwijl Patrik De Cat (CD&V) de nieuwe schepen van financiën, kerkfabrieken en personeel wordt. De portefeuille van toerisme, jeugd, musea, monumenten, erfgoed, patrimonium en ICT gaat naar Stefan Verraedt (N-VA). Peter Bellens (CD&V), die de voorbije zeven jaar gedeputeerde bij de provincie Antwerpen was, zal het sociaal beleid op zich nemen en wordt ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

“We gaan voor een stijlbreuk”, zegt toekomstig burgemeester Mien Van Olmen. “De rode draad wordt burgerparticipatie. We willen eerst de burger raadplegen en dan pas plannen maken. Dat willen we ook doortrekken naar de gemeenteraad. We willen uit die rol van meerderheid-oppositie treden en van de gemeenteraad een strategische denktank maken. In de gemeenteraad zitten 29 capabele mensen en die willen we allemaal nauw bij het beleid betrekken.”

Andere speerpunten worden onder andere toegankelijke zorg op maat voor iedereen en betere en veilige infrastructuur voor fietsers, voetgangers en minder mobielen. Het nieuwe bestuur streeft ook naar de ontwikkeling van het binnengebied achter ‘t Hof als een modern stadsdeel met woningen in het park, een stadsfeestzaal en een ruime ondergrondse parking. Dat laatste zou het mogelijk maken een ander doel te realiseren, namelijk een parkeervrije Grote Markt.