CAW organiseert quiz binnen gevangenismuren 12 april 2018

CAW De Kempen pakt in mei uit met een uniek project: een quiz binnen de gevangenismuren. Elke quizploeg telt vijf leden. "Drie mensen van buiten de gevangenis worden telkens gekoppeld aan twee gedetineerden", klinkt het.





Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen organiseert vaak activiteiten om gedetineerden voor te bereiden op een leven buiten de gevangenis. Dit keer willen ze dat doen door gedetineerden en mensen van buiten de gevangenis samen te brengen in een quizploeg. De quiz zal plaatsvinden in de gevangenissen van Turnhout, Merksplas, Hoogstraten en Wortel. "Kennis is niet zo belangrijk bij de quiz. Het moet vooral plezant zijn. Op die manier willen we de gedetineerden als persoon in beeld brengen, en niet als dader", klinkt het bij CAW De Kempen.





De quiz zelf wordt opgesteld door nog andere gedetineerden."Veel gedetineerden waren kandidaat om de quiz op te stellen. Iedere quizploeg kiest een lokaal goed doel. Als je ploeg wint, deelt dat goede doel in de winst."





De eerste quiz vindt op 1 mei plaats in de gevangenis van Wortel. Nadien zijn de andere gevangenissen aan de beurt. Deelnemers moeten via een metaaldetector wanneer ze de gevangenis binnen gaan. Wie interesse heeft om deel te nemen, kan mailen naar retoer@cawdekempen.be. (JVN)