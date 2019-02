Carrefour Herentals even ontruimd door fit in koeltoog Kristof Baelus

14 februari 2019

18u25 6 Herentals De Carrefour op de Noorderwijksebaan in Herentals werd omstreeks 13 uur ontruimd nadat er een een witte rookpluim werd vastgesteld aan de koeltoog van de afdeling charcuterie. Brandweer zone Kempen kwam met een meetploeg ter plaatse maar er bleek geen gevaar.

Omstreeks 13 uur werden de klanten van Carrefour Herentals opgeschrikt door een witte rookpluim die uit koeltoog kwam. Vrijwel meteen werd de winkel ontruimd omdat het niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was.

“Plots moesten we de winkel verlaten door een incident met de koeltoog”, zegt een klant. “Ook de brandweer kwam ter plaatse om enkele metingen uit te voeren. Uiteindelijk bleek er echter geen gevaar aanwezig te zijn.”

“Na controle bleek het te gaan om een fit in de koeltoog, uit voorzorg moesten we de winkel even ontruimen”, klinkt het bij Carrefour Herentals. “De toog is gekoeld met CO2, vandaar dat we voldoende voorzorgsmaatregelen moesten nemen.”