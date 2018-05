Carol en Trevor vieren 50ste huwelijksverjaardag 16 mei 2018

In de Lange Eerselsstraat vierden Trevor Neath en Carol Williams hun gouden huwelijksjubileum. Trevor en Carol zijn afkomstig van Birmingham, maar wonen intussen al 45 jaar in Herentals. Ze hebben één zoon en twee kleinkinderen. Beroepshalve was Trevor, die met 'Tam en Friends' een succesvolvol eigen muziekband heeft, werkzaam als militair en mechanieker. Carol werkte in de diamandsector.





(TJH)