Cannabisteler riskeert jaar cel 14 april 2018

De 35-jarige Mathieu D. uit Herentals riskeert een gevangenisstraf van een jaar voor het telen van cannabis. Tijdens een huiszoeking in februari 2017 troffen de speurders een viertal grote en twintig kleine cannabisplanten aan. Op verschillende plaatsen had de man ook cannabis en joints verstopt. Het parket tilt zwaar aan de feiten omdat de verdachte twee jonge kinderen heeft. "Hij zou de drugs goed verstopt hebben, maar dat is maar een povere uitleg. Hij is in 2002 ook al eens veroordeeld." Vonnis op 11 mei. (VTT)