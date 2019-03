Campus De Vesten installeert AED-toestel Jef Tegenbos

20 maart 2019

Campus De Vesten, gevestigd in de Augustijnenlaan in Herentals, mag zich een ‘hartveilige’ school noemen. De school heeft een Automatische Externe Defibrillator (AED) geïnstalleerd. Het toestel geeft een gecontroleerde elektrische schok en heeft als doel het hartritme weer normaal te krijgen.

“Onze school heeft een grote sporthal die fulltime gebruikt wordt door eigen leerlingen en diverse sportclubs uit Herentals”, zegt de directie. “Elke zondagvoormiddag staat hier de gekende markt voor de deur. We hebben meer dan één reden om onze schoolomgeving hartveilig te maken.”

Tom Vandoninck, directeur van de school en voormalig vrijwilliger bij de brandweer, was al snel overtuigd. Ook het Rode Kruis van Herentals stapte mee in het project.

“Volgend jaar starten we in de school, in de richtingen ASO en TSO, met een gloednieuwe sportrichting. De leerlingen die daar gebruik van maken zullen mee een actieve rol spelen in de verdere uitbouw van het gezondheidsbeleid van onze school.”