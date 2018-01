Campus Collegestraat is derde beste recyclageverzamelaar 29 januari 2018

Onder impuls van leerkracht Koen Peeters zamelen de leerlingen en de leerkrachten van campus Collegestraat al enige tijd allerlei recyclagemateriaal in.





Onlangs kregen zij van recyclagebedrijf TerraCycle felicitaties voor deze inspanningen. Op dit moment nemen de mensen van campus Collegestraat in België op de ranking van de beste recyclageverzamelaars de derde plaats in. In 2017 werden op die manier door de campus 9.207 eenheden ingezameld. (WDH)