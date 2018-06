Buurtwerking maakt van de Molekens 'strapwijk' 30 juni 2018

In de Molekens in Herentals stond de laatste schooldag volledig in het teken van de fiets. Buurtwerking De Boekerij heeft samen met de twee wijkscholen het fietsen naar school gepromoot. Twee straten werden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers werden getrakteerd op een applaus en de twee scholen namen het tegen elkaar op tijdens een fietsbel-battle. "We willen van de Molekens een 'strapwijk' (strap staat voor stappen of trappen, red.) maken. In de toekomst plannen we nog meer positieve acties." (JVN)