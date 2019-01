Buurtcafé in het Herentalse Begijnhof Jef Tegenbos

21 januari 2019

‘t Begijntje. Dat is de naam van het buurtcafé dat sinds kort elke woensdagnamiddag de deuren opent. Bedoeling is om tussen 13.30 uur en 16 uur samen te komen voor onder meer een babbel, een drankje, een kaart- of gezelschapsspel.

‘t Begijntje is gevestigd in Begijnhof 26/B, het clubhuis waar dienstencentrum ‘t Convent, voor de verhuis naar de Augustijnenlaan, cursussen organiseerde. Op deze manier wil het dienstencentrum de buurtwerking blijven ondersteunen. Iedereen is welkom.