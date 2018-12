Buurtbewoners hebben buik vol van sluikstorters Kristof Baelus

04 december 2018

14u10 0 Herentals De bewoners van de Wilgenlaan uit Herentals hebben genoeg van de sluikstorters die hun afval dumpen aan de twee glascontainers in hun straat. Ze maakten hiervan al meerdere meldingen.

De bewoners zijn niet te spreken over het afval dat sluikstorters dagelijks dumpen aan de glascontainers. “Het is een schande dat mensen hun afval hier achter laten. We hebben meerdere keren aangeklopt bij het stadsbestuur. Nu staar er zelfs een oude fiets”, klinkt het bij de buurtbewoners.

Aan de containers liggen momenteel kartonnen dozen, overvolle afvalzakken met huishoudelijk afval en dus zelfs een fiets. “Het afval zal door de gemeentediensten geregeld weggehaald worden. We proberen dan ook te achterhalen wie de sluikstorters zijn maar dat is geen evidente zaak”, zegt schepen van Milieu Mien Van Olmen.

De politiezone Neteland heeft wel een mobiele camera aangekocht. Van zodra die operationeel is, kan hij ook ingezet worden op plaatsen waar sluikstorten een probleem is.