Buurt is lawaai van nieuwe brug over Albertkanaal beu Kristof Baelus

13 februari 2019

15u50 0 Herentals De nieuwe, voorlopige brug over het Albertkanaal is pas op 30 november geopend. Toch zijn de buurtbewoners niet tevreden. Door de slechte aansluiting met het wegdek weerklinkt een hels lawaai telkens een vrachtwagen de brug op- of afrijdt.

Eind november werd het verkeer over de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg toegelaten. Ze kreeg een voorlopige ligplaats, waardoor ze kan dienen als omleiding terwijl de oude brug werd afgebroken. Half juni zal de nieuwe brug verschoven worden en op zijn vaste plaats komen te liggen.

Buurtbewoner Vincent Mayor (55) woont 100 meter van de voorlopige brug maar hoort tot in zijn huis het lawaai van de vrachtwagens die over de brug rijden.

“In het begin waren er nog veel werken aan de gang. Daarom was niet duidelijk waar het lawaai vandaan kwam. Tijdens de feestdagen waren we in het buitenland, maar toen we begin januari weer thuis kwamen, bleek het lawaai nog steeds niet gestopt te zijn”, zegt Mayor.

Profiel van 6 cm

“Het is duidelijk dat er iets fout is gegaan bij de werken. Wanneer vrachtwagens over de brug rijden, komt een profiel van zo’n zes centimeter naar boven uit de overgang van de brug met het wegdek.”

Vincent nam al contact op met de stad Herentals om het probleem te bekijken.

Schepen van Openbare Werken Pascal Van Nueten ging samen met de man een kijkje nemen naar de brug. “Het is duidelijk dat er een probleem is. Ik zal dit meteen opnemen met de aannemer zodat er zo snel mogelijk een oplossing is”, zegt Van Nueten. “Het is goed dat burgers ons durven aanspreken over de problemen die ze in onze stad ondervinden.”

Ook bij De Vlaamse Waterweg is het probleem al bekend en werden de betrokken diensten op de hoogte gesteld van het probleem, voorlopig zonder resultaat.

Momenteel is het nog wachten op een oplossing voor Vincent en de andere buurtbewoners. “Ik heb met een ingenieur van de firma die de werken uitvoert gesproken en het probleem is niet zo eenvoudig op te lossen”, zegt Vincent.

“Voor de herstelling zou volgens hem de brug volledig afgesloten moeten worden.”

Moeilijk slapen

Vincent hoopt op een snelle oplossing. “Ik moet ook soms ‘s nachts werken, als ik tegen de ochtend ga slapen en er veel vrachtwagens op de baan zijn is het moeilijk om de slaap te vatten door het lawaai.”

Ook voor de automobilisten kunnen er gevaarlijke situaties opduiken wanneer het ijzeren deel tussen de overgang van de brug naar het wegdek naar boven komt.