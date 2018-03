Buurt in shock na gruwelijke moord JONGE VROUW (27) AFGEMAAKT DOOR NIEUWE PARTNER TOON VERHEIJEN & MARLIES VAN BAEL

14 maart 2018

02u52 0 Herentals De 27-jarige Eleonore D.S. uit de Kleerroos is maandagochtend op brutale wijze vermoord in haar woning aan de Kleerroos (zie p.4 van onze krant). De twee kinderen van het slachtoffer kwamen iets na 9 uur 's de straat opgelopen en verwittigden een buurman. Haar partner N.F. sloeg op de vlucht, maar werd later na een banaal ongeval in het Limburgse Houthalen opgepakt. Buurtbewoners zijn diep geschokt.

Het was iets na 9 uur dinsdagochtend toen de twee meisjes van 4 en 7 de straat kwamen oplopen en richting hun buurman liepen.





Buurman Brend weet nog altijd niet wat hem overkomen is. "Het eerste wat ze vertelden was: 'mama ligt in een plas bloed, maar we hebben ook wel een beetje honger'", vertelt hij. "Eigenlijk is het nauwelijks te vatten. Plots zag ik een beetje verderop een politiecombi staan. Ik ben er meteen met de kinderen naartoe gelopen en vertelde wat ze tegen mij gezegd hadden. We zijn dan meteen terug naar de woning gelopen. Omdat ik zelf een EHBO-cursus heb gevolgd, moest ik mee binnengaan. Misschien ging het gewoon om een stom ongeval en had de mama zich verwond en was er nog hulp mogelijk..."





Maar al snel bleek dat niet het geval te zijn. Eleonore D.S., Nora of Nore voor de vrienden en familie, lag in een grote plas bloed in de keuken. Alle hulp kwam te laat. Ze is vermoedelijk met messteken om het leven gebracht. "Dat beeld zal ik nooit maar vergeten. En dan ook die hulpeloosheid van de kinderen."





Nieuwe relatie

Eleonore was aan de slag als medewerkster van Familiehulp. Bij mensen waar ze ging schoonmaken, had ze alleen maar een goede naam. Haar twee kinderen van 4 en 7, die beiden naar school De Vesten gaan, kreeg ze in een vorige relatie. Volgens intimi had ze geen contact meer met de vader van de kinderen.





Sinds enige tijd had ze een relatie met een andere man, N.F., volgens zijn eigen Facebookprofiel een man van Afghaanse origine. Vermoedelijk zijn de feiten gebeurd in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.30 uur. Volgens een buurtbewoner is er rond dat moment een wagen aan de betreffende woning met gierende banden vertrokken.





Soortgelijke zaak

Het parket bevestigde gisteren de feiten, maar bleef enigszins nog op de vlakte. "De vrouw is dood aangetroffen in haar woning. Bij de eerste vaststellingen was snel duidelijk dat er geweld aan te pas gekomen is. We hebben de onderzoeksrechter aangesteld in het kader van moord. We hebben de verdachte, de partner van de vrouw, kunnen arresteren nadat hij gevlucht was naar Limburg. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in de relationele sfeer. We onderzoeken de zaak verder."





De man zou pas vandaag ondervraagd worden en voor de onderzoeksrechter verschijnen.





De twee kinderen van slachtoffer Eleonore zouden voorlopig opgevangen worden door een pleeggezin. De ouders van het slachtoffer verbleven volgens kennissen gisteren in het buitenland. In de buurt reageert iedereen geschokt. "Ik heb nooit ruzie gehoord bij het jonge koppel. Het waren sympathieke mensen die hier nog maar sinds vorig jaar woonden. Ik kan er echt geen slecht woord over zeggen", aldus Julien Pandelaers.





Buurvrouw Maria was er ook het hart van in. "Ik zag de kinderen in hun pyjama met daarover een regenjas buiten komen. Ik ben samen met de buurman gaan kijken, maar gelukkig ben ik niet in de keuken gaan kijken. Dat beeld had ik niet meer uit mijn geheugen kunnen wissen. De kinderen zeiden dat de buik van haar mama vol hing met bloed en dat ze honger hadden. De deur van de woonkamer naar de keuken was geblokkeerd en ik zag overal bloed."





Bij heel wat buurtbewoners komt spontaan een zaak van zeven jaar geleden voor de geest. Stefan Roelants gaf Cindy Volders op 8 mei 2011 25 messteken omdat ze het had uitgemaakt. Na de feiten ging de man ervandoor. Het zesjarige dochtertje van Cindy, van wie hij een paar jaar 'pluspapa' was geweest, liet hij alleen achter. Het meisje waakte meer dan 24 uur bij het lijk van haar moeder. Dat gebeurde in een huis aan de overkant.