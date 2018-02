Bus 220 rijdt voortaan ook naar dorpskern 13 februari 2018

Wie in de dorpskern van Morkhoven (Herentals) woont, kan na de paasvakantie bus 220 Herentals-Aarschot nemen vanuit het dorp. De bus zal er tijdens de daluren op weekdagen elk uur reizigers komen oppikken. "Ik ben bij de vertegenwoordigers van De Lijn steeds blijven aandringen op het doortrekken van deze busverbinding naar Morkhoven", vertelt een tevreden schepen Jan Michielsen. "Nadat de vertrek- en aankomsturen van de treinen in het station van Herentals wijzigden, kon de bus meer tijd nemen om tijdig in het station aan te komen. We hebben samen proefritten uitgevoerd waarbij bleek dat deze uitbreiding naar Morkhoven-Dorp mogelijk was." Wie wil gebruik maken van deze verbinding kan opstappen aan café Berkemus richting Herentals. "'Aan de kerk in Morkhoven wordt een bijkomende halte geplaatst", vertelt Jan Michielsen enthousiast. (MVBO)