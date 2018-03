Bus 220 rijdt vanaf 3 april naar dorp 19 maart 2018

02u40 0

Vanaf dinsdag 3 april rijdt bus 220 tussen Herentals-Station en Morkhoven Dorp, dit tijdens de daluren op weekdagen van 9 tot 15 uur. Inwoners van Morkhoven Dorp kunnen op weekdagen tevens deze bus nemen want tijdens de daluren is de reistijd even lang. De nieuwe eindhalte bevindt zich aan de kerk in de Sint-Niklaasstraat. De bus rijdt via de Molenstraat naar het centrum van Morkhoven. Vervolgens rijdt de bus via de Rode-Leeuwstraat, de Sint-Niklaasstraat en de Goorstraat en neemt dan dezelfde weg terug naar Herentals. De bushalte in de Verbindingsstraat wordt vanaf 3 april niet langer bediend. (MVBO)