Burgemeester wil bushaltes op E313 en E34, Weyts zegt nee 10 maart 2018

02u35 0 Herentals Minister van Mobiliteit Ben Weyts is terughoudend over de mogelijke komst van bushaltes langs de E313 en E34, een idee dat in de mobiliteitsstudie Middenkempen beschreven staat. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Herentals Jan Bertels is verontwaardigd.

Openbaar vervoer via de autosnelweg is één van de opties om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen te temperen. Dat staat beschreven in de Mobiliteitsstudie Middenkempen, opgesteld door Provincie Antwerpen en zeven Kempense gemeenten.





Vlaams Parlementslid en burgemeester van Herentals Jan Bertels (sp.a) vroeg aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het parlement naar de stand van zaken over de mogelijke bushaltes langs de E313 en E34.





"Een snelbus kan moeilijk concurreren met de auto, als die ver van de snelweg moet afrijden. Vandaar willen we haltes naast de pechstrook organiseren, die dan vervolgens aansluiten op carpoolparkings, fietsostrades of op haltes van regionale buslijnen", zei Bertels in het parlement.





Concreet stelt Bertels ook voor om op de nog te bouwen carpoolparking aan de afrit Herentals-Oost een bushalte voor snelbussen te zetten. Weyts reageerde echter terughoudend. "Er is extra studiewerk vereist. We moeten we ons focussen op combimobiliteit, waar je van de ene vervoersmodus op de andere overstapt", zegt Weyts. "Voor snelle verbindingen kijken we in de eerste plaats naar het treinnet. We gaan de ene vorm van openbaar vervoer niet laten concurreren met de andere."





Bertels is verontwaardigd over de reactie van de minister. "Meneer Weyts laat de Kempen weeral in de steek", zegt hij. "Ik ben benieuwd naar het antwoord op mijn schriftelijke vraag." (MVBO)