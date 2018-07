Brutale gangsters stelen zes laptops ZEVEN WEKEN NA DUBBELE RAMKRAAK IN HERENTALS WEER PRIJS JURGEN EECKHOUT

31 juli 2018

02u35 0 Herentals Zeven weken nadat twee brutale gangsters een ramkraak gepleegd hadden op een vestiging van Tones.be in Herentals was het zondagnacht opnieuw prijs voor zaakvoerder Bram Schottey. Deze keer sloegen enkele Nederlanders toe in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem, met opnieuw een grote buit en veel schade. De daders zijn nog niet gevat.

Rond 3.30 uur sloegen de gangsters erg brutaal hun slag langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Gewapend met een voorhamer sloeg een crimineel het glas van de sterk beveiligde toegangsdeur aan diggelen. Een andere kompaan kroop daarna door het gat in de deur en kon in minder dan een halve minuut een zestal laptops meegraaien. Daarna sprongen ze in een Volkswagen, met daarin drie anderen, met Nederlandse nummerplaat. "Gelukkig staan er langs de Kortrijskesteenweg camera's met nummerplaatherkenning, zodat het voor de politie een koud kunstje was om de nummerplaat van die wagen te achterhalen. Ze zijn via de E17 richting Antwerpen gereden", vertelt zaakvoerder Bram Schottey.





Schottey kwam gisteren de schade in zijn zaak opmeten. En die is groot. "Het glas heb ik helemaal mogen vervangen, maar makkelijk was dat niet. Probeer in het bouwverlof maar eens iemand te vinden. De zes laptops waren ook nog eens 5.200 euro waard. Als je de brutaliteit op die beelden ziet, dan word ik daar heel erg ziek van. Het mag zo stilaan eens ophouden. Het is door zulke gasten dat hardwerkende mensen hun zaak moeten sluiten."





Schottey weet waarover hij spreekt, want in juni kreeg hij al tweemaal ramkrakers over de vloer in zijn zaak langs de Geelseweg in Herentals. Ook toen gingen de daders met een hamer het glas van de toegangsdeur te lijf. "Op 4 juni en 22 juni konden ze telkens een tiental laptops buitmaken, goed voor respectievelijk 8.200 en 9.700 euro. De tweede keer parkeerden ze hun wagen voor de deur zodat er vanop straat niks te zien zou zijn."





"Robbe"

De daders sloegen in Herentals te voet op de vlucht en konden ontkomen. Nochtans was de politie snel ter plaatse. Bij een van de ramkraken had een van de gangsters zich gesneden aan het stukgeslagen glas.





"Hij was er duidelijk erg aan toe, want er lag toen een lang bloedspoor. Op de camerabeelden is daar trouwens goed te zien hoe ze plots in paniek sloegen. Je hoort zelfs iemand plots "Robbe" noemen. Ik ga er dan ook van uit dat het duo uit de buurt komt. Ondanks het feit dat ze heel herkenbaar zijn op de beelden, er bloed ligt en een naam werd gezet, heeft de politie hen nog steeds niet gevat."





Schottey plaatste dan zelf maar een oproep op Facebook met de vraag of iemand een zekere Robbe en vriend kent die bij hem de zware feiten gepleegd hadden. "Voorlopig zonder succes."





Getuigen van de ramkraken mogen zich dan ook melden bij de lokale politie Neteland.