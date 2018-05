Brouwerij Leysen viert 60 jaar Toeristentoren met 'Torenwachter' 03 mei 2018

02u32 0 Herentals Dit weekend stelt Brouwerij Leysen zijn nieuw zomerbier 'Baskwadder 2018' voor. "We bestaan nog maar twee jaar maar willen elke zomer een nieuw biertje uitbrengen", zegt Jorge Leysen. Voor het 60-jarig bestaan van de Toeristentoren brouwde hij jubileumbier 'Torenwachter'.

"Deze zomer kozen we voor een witbier met een alcoholpercentage van vijf procent met een sterke sinaasappel- en citrustoets. Dit hebben we bekomen door speciale hopsoorten te gebruiken, die het biertje fris en luchtig maken."





Jorge brouwt het bier in zijn kleine brouwerij thuis. "We maken ook elke winter een speciaal biertje. Zodra de flesjes van het zomerbier de deur uit zijn, kunnen we pas aan het andere bier beginnen, want we kunnen niet alles stockeren."





Baskwadder

Jorge had het recept van deze 'Baskwadder 2018' al even in zijn hoofd. "Het maakt deel uit van een lijstje bieren dat ik nog wil maken."





Naast het zomerbier maakte Brouwerij Leysen ook een jubileumbier naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de Toeristentoren in Herentals. "De mensen van de toeristentoren stelden ons de vraag of wij voor hen ook een speciaal biertje konden maken. Dat hebben we met veel plezier gedaan. Omdat de toren in het bos staat, bevat het jubilieumbier een dennenboomtoets. Dit blond biertje heeft een alcoholpercentage van zes procent." Beide bieren zijn te koop in de brouwerij en in de lokale drankenhandels in Herentals en omstreken. (MVBO)