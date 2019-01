Brigands vieren Lichtmis Jef Tegenbos

28 januari 2019

De Brigands, de oud-scoutsvereniging van Herentals, organiseert op zondag 3 februari enkele activiteiten naar aanleiding van Lichtmis. In het lokaal, gevestigd Vest 9a, is er een tentoonstelling over ‘De sluikpers’ in Herentals en omgeving tijdens de oorlog 1940-1945. De expo is van Jos Heyns, voorzitter van de N.S.B en verzamelclub ‘Ontspanning’.

Sociale vereniging De Witte Vlinder bakt pannenkoeken. Voor één euro worden er twee stuks geserveerd. Iedereen is welkom van 13 uur to 18 uur.