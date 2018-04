Brigands stellen tentoon 18 april 2018

De Brigands, de oud-scoutsvereniging van Herentals, organiseert op zondag 22 april een tentoonstelling. Het onderwerp van de expositie, die bestaat uit foto's en zichtkaarten, is een deel van de middeleeuwse stadspoorten in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië. Vereniging 'De Witte Vlinder' bakt twee pannenkoeken voor één euro. De expositie gaat door in lokaal De Smisse, Vest 9a. De deuren zijn geopend van 13 uur tot 18 uur. (TJH)