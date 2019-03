Brandweerpost Herentals krijgt eigen ziekenwagen Wouter Demuynck

29 maart 2019

15u19 5 Herentals Vanaf 1 april verzorgt Brandweerzone Kempen ook een ziekenwagendienst vanuit haar brandweerpost in Herentals. Na jarenlang ijveren is er groen licht voor de plaatsing van een ambulance in deze kazerne. De ziekenwagen wordt de tweede in lijn in de Keizerstede.

Wanneer de ziekenwagen van het AZ Herentals met een opdracht bezig was, moesten inwoners van deze regio wachten op een ambulance van de brandweerpost van Geel of andere hulpdiensten uit de ruime regio. Er werd niet alleen kostbare tijd verloren, maar deze regeling was ook duur voor zowel de patiënt als de organisatie. Daar komt nu verandering in.

De ziekenwagen kan meteen bemand worden door 14 brandweermannen en -vrouwen van de brandweerpost van Herentals die de specialisatie DGH (Dringende Geneeskundige Hulp) op zak hebben. Het voertuig zelf wordt uitgeleend door Hulpverleningszone Taxandria tot de zone een eigen ziekenwagen ter beschikking heeft.

Na jarenlange onderhandelingen met de bevoegde instanties krijgt Brandweerzone Kempen nu dus groen licht om een ziekenwagen te stationeren in de brandweerkazerne van de post Herentals. Al tientallen jaren werd hiervoor geijverd bij ministers en agentschappen.

De ziekenwagen wordt de tweede in lijn in Herentals. Dat wil zeggen dat de ziekenwagen in het AZ Herentals steeds als eerste wordt ingezet. Wanneer deze met een opdracht bezig is en er komt een volgende oproep voor een medisch noodgeval, zal de ziekenwagen van Brandweerzone Kempen - post Herentals opgeroepen worden. Er wordt verwacht dat dit enkele keren per week nodig zal zijn.