Brandweerkolonel op non-actief gezet HEIBEL BIJ ZONE TAXANDRIA BEREIKT HOOGTEPUNT JEF VAN NOOTEN

18 april 2018

02u27 0 Herentals De interne problemen bij brandweerzone Taxandria bereiken het kookpunt. Kolonel Dirk Broeckx is voor enkele weken op non-actief gezet en aan de kazerne in Turnhout wappert een zwarte vlag. "We willen een signaal geven dat er iets moet veranderen", zegt kapitein Bjorn Peeters in Turnhout.

Na de eenmaking van de brandweerzones zit er al sinds dag één een haar in de boter bij hulpverleningszone Taxandria, een zone die twaalf gemeenten in het noorden van de Kempen omvat. Op verschillende niveau's zijn er strubbelingen, en die hebben nu een hoogtepunt bereikt.





Eén van de haren in de boter bevindt zich op het directieniveau. De interne twisten op dat niveau hebben deze maand geleid tot een tijdelijke 'schorsing' van kolonel Dirk Broeckx. Hij is nog tot 30 april ontheven uit zijn functie. De kolonel is voor die periode ook zijn bevoegdheden kwijt. Toch wil zonecommandant Luc Faes het woord schorsing niet in de mond nemen. "Dirk Broeckx is niet geschorst. Hij is alleen afwezig tot het einde van de maand. Of het dan zijn eigen keuze was om afwezig te zijn? Nee, dat zeg ik niet." Over de precieze reden van de 'schorsing' wil niemand officieel communiceren, maar in de wandelgangen is te horen dat de reactie van Broeckx op een facebook-bericht van een andere brandweerman aan de basis zou liggen. "Hij is ook absoluut geen teamspeler. Hij ligt voortdurend dwars", is ook te horen. "Hij heeft nooit kunnen verkroppen dat niet hij maar Luc Faes zonecommandant is geworden, hoewel Dirk Broeckx hoger in rang was."





Vrees voor job

Ook tussen brandweerpost Turnhout (de enige post in de zone die ook met beroepsbrandweermannen werkt red.) en de hulpverleningszone zit de situatie scheef. Aan de kazerne naast de Parklaan wappert een zwarte vlag uit onvrede. Volgens insiders beginnen enkele beroepsbrandweermannen te vrezen voor hun job. "Als ze zelfs een kolonel kunnen schorsen, kunnen ze ons ook zomaar buiten gooien." Maar volgens kapitein Bjorn Peeters, postoverste in Turnhout, was de tuchtmaatregel tegen Dirk Broeckx niet de directe aanleiding van de zwarte vlag, doch slechts de katalysator. "Er zijn de voorbije weken een aantal zaken gebeurd die aanleiding zijn geweest om ons algemene ongenoegen naar boven te brengen", aldus Bjorn Peeters. "Met deze zwarte vlag willen we een signaal geven, maar op vlak van hulpverlening naar de burgers toe, zijn er geen gevolgen."





Welke ongenoegens er precies heersen, wil kapitein Peeters niet kwijt. "We zullen eerstdaags een nota opstellen over de achterliggende redenen van de zwarte vlag. Maar voordat we die redenen uitsmeren in de pers, willen we de dialoog eerst een kans geven."