Brandweer steunt ontmoetingshuis De Dorpel 01 februari 2018

02u26 0

De brandweer van Herentals organiseert jaarlijks een fuif met de toepasselijke titel 'Night on Fire'. De opbrengst van de achtste editie werd geschonken aan ontmoetingshuis De Dorpel. Voorzitter Patrik Bulteel kreeg van de spuitgasten een cheque van 5.000 euro. Een bedrag dat integraal naar de werking van De Dorpel zal gaan. Onder meer naar de maaltijden die vier keer per week worden geserveerd. Daarnaast organiseert De Dorpel, gedragen door vrijwilligers, ook computerlessen, is er een lees- en schrijfgroep en een hobbyclub.





(TJH)