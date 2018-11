Brandweer redt hond uit appartement bij keukenbrand Wouter Demuynck

25 november 2018

12u57 0

In de Fraikinstraat heeft het zondagvoormiddag kort gebrand in een appartement. Het vuur ontstond vermoedelijk aan het elektrisch fornuis in de keuken, maar de bewoonster was op het moment van de brand niet thuis. In de keuken is er brandschade en in de rest van het appartement is er heel wat rookschade. De brandweer kon nog een hond levend uit het appartement halen. De overige appartementen bleven gevrijwaard.