Brandweer bevrijdt baby uit wagen 24 juli 2018

02u45 0 Herentals Gisterenmiddag moest de brandweer van Herentals uitrukken om een baby uit een wagen op de Grote Markt te bevrijden.

De baby zat vast aangezien de moeder per ongeluk het portier had dichtgeslagen terwijl de autosleutel nog in de wagen lag. Uiteindelijk moest een raam stukgeslagen worden omdat het niet mogelijk bleek de deur van de auto op een andere manier te openen. De baby verkeerde gelukkig in goede gezondheid.





(WDH)