Brandje naast sporthal 02 juli 2018

02u37 0

De brandweer van Herentals werd zondagnamiddag opgeroepen voor een brand naast de sporthal in Noorderwijk aan de Ring. Daar is een stap hout in brand gevlogen. Het waren jongens van de Chiro die de brand hadden opgemerkt. "De muur van de sporthal is serieus zwart geblakerd en ook de bomen hebben wat schade opgelopen", zegt burgemeester Jan Bertels (sp.a). "De precieze oorzaak is niet bekend. Uiteraard is het een beetje vreemd en vanzelf zal het niet in brand vliegen, maar om meteen van opzettelijke brandstichting te spreken is misschien een brug te ver." Twee weken geleden nog was er een verdachte brand op de Herentalse industriezone. Toen brandde een vuilniscontainer naast een bedrijf uit. (VTT)