Brandje naast kachel snel geblust JVN

17 december 2018

10u43 0

De brandweer van Herentals moest maandagochtend rond 2 uur uitrukken naar een woning in de Kapelstraat in Morkhoven (Herentals). In één van de kamers achteraan de woning was vuur ontstaan nabij een kachel. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zich verder verspreidden. Niemand raakte gewond.