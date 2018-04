Brandende motorfiets 03 april 2018

De brandweer kreeg maandag rond 0.30 uur een oproep voor een brandende motorfiets vlakbij de rotonde op de Augustijnenlaan. Bij aankomst werd er geen bestuurder aangetroffen. De motorfiets had ook geen nummerplaat en de politie kon via het chassisnummer de eigenaar nog niet achterhalen. Wat er precies gebeurd is, blijft dus onduidelijk. (WDH)