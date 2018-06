Braderij wordt Shopping Festival 13 juni 2018

02u59 0 Herentals De jaarlijkse braderij heet voortaan Shopping Festival. Dat gaat van 27 tot en met 30 juni gepaard met enkele nieuwigheden zoals kleurrijke lampions die worden opgehangen en dj's die de bezoekers aan het dansen moet zetten.

Voor de eerste keer in het bestaan van Thals vzw, de overkoepelende organisatie van de centrumhandelaars, wordt er afgestapt van de naam braderij. "De stad en meer dan 100 leden werken mee om een nieuwe sfeer te creëren. Er worden kleurrijke lampions opgehangen, er komen vlaggen aan verlichtingspalen en op verschillende plaatsen zien en horen we dj's aan het werk", klinkt het bij het bestuur van de organisatie.





Thema's

De straten in Herentals zullen bovendien verschillende thema's krijgen. "Bovenrij heeft als thema 'Tropical Beach', met een zandbak, springkasteel, beach- en cocktailbar en paella-avonden. In de Zandstraat is het thema 'Ibiza' met elke dag dj's en live-optredens, een cocktailbar, foodtruck en verrassende standjes."





Tien cadeaucheques

Er worden 10 cadeaucheques, met een totale waarde van 1.500 euro, uitgedeeld aan de winnaars van de Shopping Festival-wedstrijd. De bezoekers moeten antwoorden op de vraag in hoeveel verschillende kleuren er lampions in de straten hangen en hoeveel deelnames aan de wedstrijd men online zal ontvangen. Per aankoop krijgt de klant een wedstrijdformulier.





(WDH)