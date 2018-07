Bomensterfte in Zeven Zillen 09 juli 2018

In de Noorderwijkse wijk Zeven Zillen bestaat ongerustheid over een paar afstervende bomen. Raadslid Lieve Snauwaert (Groen) bracht dit thema tijdens de jongste gemeenteraadszitting naar boven. "Buurtbewoners signaleerden me dat verschillende bomen om onduidelijke redenen kapot aan het gaan zijn", vertelt Snauwaert. Binnen het schepencollege was men niet op de hoogte van bomensterfte. "We zullen iemand van onze groendienst ter plaatse sturen om de zaak te bekijken", belooft schepen van Plantsoenen Mien Van Olmen (CD&V). "Indien nodig zal er ook een externe boomchirurg worden ingehuurd. Mocht er echt iets aan de hand blijken, dan zullen we de dode bomen vervangen door nieuwe exemplaren." (KDC)