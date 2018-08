Bomen vallen op wegen en auto's: één gewonde 09 augustus 2018

02u37 0 Herentals Het stormweer veroorzaakte nog op veel andere plaatsen schade. Wij zetten één en ander op een rij.

Het Prinsenpark in Retie werd gisteren afgesloten voor bezoekers. De beslissing kwam er nadat bleek dat zo'n 200 bomen op het provinciaal domein waren afgeknakt door het stormweer. Pas wanneer de wandelpaden terug vrij zijn en alles veilig is voor bezoekers, gaat het Prinsenpark terug open.





In Arendonk is Vrijkermis vroegtijdig stop gezet omdat de grote fuiftent omver dreigde te waaien. "De organisator had zelf al besloten om de grote tent te ontruimen, de politie heeft daarop ook de kleine tent laten evacueren", klinkt het.





De N19 tussen Kasterlee en Geel-Ten Aard raakte bezaaid met bomen en takken. De gewestweg werd urenlang afgesloten voor het verkeer. Pas in de late ochtend was de rijbaan weer vrij gemaakt.





Op Maneshoeve in Winkelomheide (Geel) waaide een boom op een woning. Hetzelfde gebeurde in de Heggelaan in Poederlee (Lille). De daken van de woningen raakten beschadigd.





Nog in Lille is een vrouw met haar auto tegen een omgewaaide boom gebotst. Het ongeval gebeurde rond 6 uur aan Hoeven. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar de 23-jarige bestuurster, B.B. uit Lille, liep slechts lichte verwondingen op.





Op de Olenseweg in Voortkapel (Westerlo) heeft een rukwind de voorgevel van een woning in aanbouw omver geblazen.





En zowel in de Bremstraat in Wechelderzande (Lille) als op de Westmeerbeeksesteenweg in Ramsel (Herselt) vielen er bomen op geparkeerde auto's.





Op de kasseiweg Heide tussen Geel en Retie sneuvelden verscheidene bomen. Ook de maïsvelden raakten er zwaar beschadigd door de stormwind. (JVN)